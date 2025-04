Filho de líder do MST morto relata tiroteios em assentamento

O Assentamento Olga Benário, em Tremembé, voltou a ser palco de violência nos dias 29 e 30 de março, com novos relatos de disparos de arma de fogo. As ocorrências envolvem o filho de Valdir do Nascimento de Jesus, líder do MST assassinado em janeiro durante um conflito por terras no local.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Taubaté, a vítima - que integra o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - ouviu pelo menos oito disparos na tarde do dia 29, com intervalos de dez minutos. Na madrugada seguinte, novos tiros foram registrados às 1h17, quando o homem assistia a um filme em casa com a esposa.