Ganhador da Mega da Virada não aparece e perde prêmio milionário

Um dos ganhadores do prêmio principal da Mega Sena da Virada perdeu o dinheiro após não retirá-lo até a data limite. O prazo máximo para a retirada do prêmio, no valor de R$ 1,41 milhão acabou às 23h59 dessa segunda-feira (31). Os ganhadores tinham 90 dias para comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal e fazer a retirada do valor.

Ganhador que não retirou o prêmio tinha uma de 56 cotas de um bolão que acertou as seis dezenas da Mega da Virada. O jogo foi feito em Osasco (SP), e as outras 55 cotas foram sacadas. Além deste, outras duas apostas vencedoras foram feitas em Brasília, duas em Curitiba, uma em Nova Lima (MG), uma em Pinhais (PR) e uma em Tupã (SP).