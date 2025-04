‘Me chamava de mãe’, diz diretora sobre homem que queimou abrigo

“Gostaria de conversar com ele depois que foi preso. Tenho certeza de que ele está arrependido. Ele colocou fogo no sofá para passar o recado de que estava bravo com a gente. Ele gostava das pessoas que estavam lá dentro”, afirmou a fundadora.

“Não consigo me arrepender de ter cuidado do Leandro. Temos que estender a mão e cabe a Deus julgar. Não julgo ninguém. O ensinamento [da tragédia] para ele, para nós, mesmo diante de tudo isso, é que não vamos poder parar de ajudar a todos que pedem. Já ajudei moradores de rua que nunca mais usaram nada e estão ajudando a comunidade. Não é porque um errou que vou deixar de ajudar as pessoas”, disse Andréa.