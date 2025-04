Justiça nega liminar que suspenderia aumento da tarifa em S. José

Na ação, os vereadores apontam duas supostas irregularidades no caso: uma delas é que o Comob (Conselho Municipal de Mobilidade Urbana) teria feito apenas uma reunião extraordinária, no dia 29 de janeiro, sem ampla divulgação, para analisar o aumento da tarifa, o que teria impedido "a participação da população, requisito indispensável para assegurar o interesse público envolvido"; a outra é que a Prefeitura não estaria realizando as auditorias anuais no serviço de transporte público, que seriam exigidas na legislação municipal - a última auditoria teria sido em 2019.

Em manifestação à Justiça, a Prefeitura negou as supostas irregularidades. O município alegou, por exemplo, que as audiências do Comob "são públicas" e que "não se tem condicionante de prévia convocação pública e ostensiva". A Prefeitura argumentou também que a participação da sociedade é garantida pelo próprio conselho. A Prefeitura afirmou ainda que em 2020 houve uma alteração na Lei Orgânica do Município, que deixou de exigir a realização da auditoria anual. A redação atual fala em "realização de auditoria periódica".

Em manifestação à Justiça, o Ministério Público havia se posicionado contra a concessão da liminar. O promotor Vinícius Albino Gomes disse entender que "não há condicionante legal e nem judicial para que o reajuste somente ocorra mediante prévia auditoria anual", e que as demais "eventuais irregularidades apontadas (como a falta de participação popular e falta de dados operacionais que justifiquem o aumento tarifário) devem serem melhor apuradas, demandando dilação probatória, com "a oitiva de todos os envolvidos e produção das provas pertinentes".