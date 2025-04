Preso por fogo em abrigo que matou 4, Leandro segue detido em SJC

Preso por ter iniciado o incêndio que matou quatro pessoas no abrigo da Comunidade Consoladora dos Aflitos, na região central de São José dos Campos, em 10 de março, Leandro Rangel Vilela, 42 anos, segue detido em unidade prisional da cidade, na região sudeste do município -- CDP de São José dos Campos. A informação é da direção do abrigo.

Fundadora e presidente da obra social, Andréa Holanda Laporta disse que gostaria de conversar com Leandro, um dependente químico que já havia sido atendido pela comunidade. “Não consegui falar com ele, mas será difícil conseguir essa autorização. Eu gostaria muito de conversar com ele”.