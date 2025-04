Musical 'Lance de Escola' chega a São José

Kysha e Mine, novos sucessos na internet, chegam a São José dos Campos para se apresentar com o espetáculo 'Lance de Escola - O Musical'.

A apresentação acontece no domingo (13), no Teatro Dom Bosco, no Instituto São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.