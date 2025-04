Burning Fest 2025: festival de churrasco chega a Santa Branca

Chega a Santa Branca, pela primeira vez, o Burning Fest - Batalha de Assadores, um dos principais festivais de churrasco de São Paulo.

O churrasco toma a cidade entre os dias 4 (sexta-feira) a 6 (domingo) de abril, das 12h às 22h, na Praça de Eventos Fasbra Santa Branca (Rua Argemiro Ramos de Siqueira). A entrada será gratuita.