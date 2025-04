Sara é morta e degolada em ponto de ônibus; universitário é preso

A universitária Sara Campanella, de 21 anos, foi morta enquanto esperava um ônibus para ir à Universidade de Messina, na Itália.

O crime aconteceu na última segunda-feira (31). Sara, segundo a polícia, foi morta por um amigo da faculdade.