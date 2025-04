Em 1º ano, Tabela SUS Paulista destina R$ 254 mi para RMVale

No primeiro ano de vigência da Tabela SUS Paulista, de acordo com informações do governo estadual, o programa repassou mais de R$ 254 milhões para a região do Vale do Paraíba. O valor foi destinado a 68 instituições conveniadas ao SUS (Sistema Único de Saúde) na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em todo o estado, o programa aplicou R$ 4,3 bilhões para fortalecer “o acesso da população à saúde, ampliando a oferta de serviços e reduzindo filas e deslocamentos”.