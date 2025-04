Mãe é presa após vender bebê para pagar aluguel e fazer curso

Uma mãe vendeu o bebê de apenas 27 dias, por R$ 5 mil, para pagar o aluguel e um curso de culinária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Goiás. Originária do Maranhão, a mãe deu à luz à criança em Goiânia e, em acordo com o marido, decidiu vender o bebê.



A criança foi vendida para uma empresária, dona de uma sorveteria. Após a negociação, o bebê foi entregue à empresária. Os suspeitos foram presos por tráfico de seres humanos.