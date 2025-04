Sindicato projeta alta de 12% nas vendas da Páscoa na RMVale

As vendas relativas à Páscoa na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) devem crescer 12% este ano em relação a 2024, de acordo com o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região). A data é uma das mais importantes do ano para os supermercados e lojas especializadas em chocolate.

Segundo o sindicato, as projeções estão baseadas no desempenho recente do varejo da região, que está com as vendas aquecidas. O faturamento real cresceu 12,8% em 2024, atingindo R$ 70,8 bilhões, batendo o recorde histórico da série iniciada em 2008. O mês de dezembro de 2024 também foi o melhor da história exibindo um crescimento real de 14,3% em relação ao mesmo período de 2023.