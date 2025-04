Suécia confirma compra de 4 aviões C-390 Millennium da Embraer

A Suécia vai adquirir quatro aeronaves multimissão C-390 Millennium da Embraer, segundo compromisso assumido pelo país. O anúncio oficial ocorreu durante a feira LAAD Defence & Security 2025, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1º). O valor do negócio não foi divulgado.

Estavam presentes Peter Sandwall, secretário de Estado do Ministério da Defesa da Suécia, e Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. O anúncio segue a recente assinatura de acordo que formaliza a entrada da Suécia, juntamente com Holanda e Áustria, no programa C-390.