VÍDEO: Entregadores de aplicativo de SJC aderem à greve nacional

Entregadores de aplicativo de São José dos Campos aderiram à greve nacional da categoria, que entro no segundo dia nesta terça-feira (1º). Os motoboys reivindicam melhor remuneração e condições de trabalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em São José, segundo informações de lojistas, motoboys que estão trabalhando estariam sendo impedidos de atuar por grevistas. Há ao menos um ponto de manifestação de entregadores no Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José.