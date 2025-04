Ladrão furta carro funerário com corpo dentro e é preso pela PM

Um ladrão furtou um carro funerário com um corpo dentro na manhã desta terça-feira (1º), em Belo Horizonte (MG). O corpo e o carro foram recuperados.

O caso aconteceu no bairro Cinquentenário e a principal suspeita é que o crime tenha o envolvimento de um ex-funcionário da funerária. Ele foi preso.



À Rádio Itatiaia, a polícia confirmou que o corpo foi levado junto com o carro funerário. O suspeito, de 34 anos, tem passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio.



*Com informações da Rádio Itatiaia.