Após 'puxão de orelha', filha põe veneno de rato na comida da mãe

Uma jovem tentou matar a própria mãe envenenada após levar um "puxão de orelha" por não lavar a louça. O caso aconteceu no último sábado (29), em Porto Velho (RO). A filha foi presa em flagrante.

A jovem, de 23 anos, ficou irritada após uma discussão com a mãe na noite anterior. A mãe reclamou que a filha não havia lavado a louça, como ela tinha pedido. Na manhã seguinte, a jovem colocou veneno de rato no cuscuz que havia preparado, com o objetivo de "dar um fim" na mãe.