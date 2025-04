VÍDEO: Ladrões invadem loja pelo telhado e furtam roupas em SJC

Criminosos invadiram uma loja de roupas, calçados e acessórios na região norte de São José dos Campos, na madrugada desta terça-feira (1º), e furtaram diversas peças. Os ladrões entraram pelo telhado. O prejuízo é estimado em R$ 5 mil.

De acordo com informações de integrante da loja, os bandidos entraram no estabelecimento por volta de 1h50. Não havia ninguém na loja nesse horário. Os ladrões tiraram telhas e destruíram parte do forro, entrando pelo telhado do imóvel.