Funcionário mata patrão a pauladas após não receber pagamento

Um servente de pedreiro matou o patrão após não receber o dinheiro da semana de trabalho. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (30), em Minas Gerais.

O patrão, de 36 anos, foi morto por um funcionário conhecido como "Menor". Segundo a esposa da vítima, no dia anterior, o marido havia discutido com o servente de pedreiro. Menor queria receber o pagamento pela semana de trabalho, mas o patrão se negou a pagar. Após o desentendimento, Menor foi embora.