Mulher achada morta no mar em Ubatuba é reconhecida pelo filho

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), por volta de 10h40 de segunda, a corporação foi comunicada sobre um corpo boiando no mar, avistado por um homem embarcado em uma escuna, perto da baía de Itamambuca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com a localização, o GBMar enviou embarcação ao local para confirmar o encontro do corpo, que foi retirado do mar e levado para o canto direito da praia do Perequê-Açu, onde ficou aos cuidados policiamento.

A remoção do corpo foi realizada pela empresa funerária. O cadáver já apresentava rigidez cadavérica, sem indícios aparentes de violência.

Na delegacia, o filho da vítima confirmou tratar-se de sua mãe. Ele disse ter tomado conhecimento do caso por intermédio da irmã, que morava com a mãe e disse que ela estava desaparecida há dois dias. A aposentada tinha histórico de alcoolismo.