Homem é preso após matar amigo e enterrar o corpo no quintal

Um homem foi preso após matar um amigo e enterrar o corpo no quintal de casa, em Corumbá de Goiás (GO). O homem foi preso nesta última sexta-feira (29).

De acordo com a polícia, o suspeito matou Renato Rodrigues da Costa, de 34 anos. A vítima, que morava junto com o amigo, ficou oito dias desaparecida.



Durante as investigações, sobre o desaparecimento de Renato, o corpo foi encontrado enterrado no quintal da casa em que viviam. Os amigos tinham discutido dias antes do desaparecimento. O nome do autor do crime não foi revelado pela polícia.



*Com informações do site 'O Hoje'.