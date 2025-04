Homem denuncia ex-mulher por agressão, xinga PM e acaba preso

Um homem acabou preso por desacato, em São José dos Campos, após chamar a Polícia Militar para denunciar sua ex-companheira por agressão. A mulher teria quebrado o vidro traseiro do carro dele.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (1º), na rua Benedito Lacerda, na Vila Ester, região leste de São José dos Campos, quando policiais militares do 1º BPM/I foram acionados para atender a uma ocorrência de desentendimento entre um casal.