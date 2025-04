VÍDEO: Alunos trocam socos dentro de escola de São José

Dois alunos da Escola Estadual Deputado Benedito Matarazzo, de São José dos Campos, transformaram a sala de aula em ringue de boxe. Eles trocaram socos dentro da sala, entre carteiras e colegas de classe. A briga teria sido motivada porque um deles estaria sendo motivo de zombaria.

Gravado por outro estudante, o vídeo mostra dois jovens em luta corporal bastante violenta. Em determinado momento, um terceiro entra no meio e lança uma carteira contra um deles, que pega uma cadeira para contra-atacar, enquanto todos ao redor assistem. Os adolescentes só param quando uma mulher entra na sala e intervém.