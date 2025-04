Jovem preso após invadir escola de SJC agrediu e mordeu aluno

Reprodução / Olho Vivo do Vale

O jovem que invadiu uma escola estadual de São José dos Campos na manhã de segunda-feira (31), na região norte da cidade, agrediu com socos e mordidas um aluno adolescente da unidade, segundo a direção da escola.

O caso aconteceu na Escola Estadual Jorge Barbosa Moreira, localizada na avenida Maria Cândida Delgado, na Vila Cândida, por volta de 10h.