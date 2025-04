Polícia cumpre mandados de prisão contra torcedores do Palmeiras

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) deflagrou uma nova operação contra integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras envolvidos no ataque ao ônibus de torcedores do Cruzeiro, que aconteceu em 27 de outubro do ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na manhã desta terça-feira (1º), pelo menos 64 policiais civis estão nas ruas de São Paulo para cumprir 10 mandados de prisão, sendo nove temporárias e uma preventiva.