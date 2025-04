Morre 2ª vítima de acidente na Oswaldo Cruz; mortos eram do Vale

Morreu no hospital a segunda vítima de acidente entre carro e moto na rodovia Oswaldo Cruz. As vítimas fatais eram de Tremembé. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (31), no trecho de São Luiz do Paraitinga. A colisão envolveu três veículos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente ocorreu por volta das 14h42, no km 39 da rodovia Oswaldo Cruz, região rural do município. A colisão envolveu um automóvel VW Saveiro, uma motocicleta Honda CB 300R e um terceiro veículo não identificado que fugiu do local.