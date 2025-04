Guerra entre gangues deixa um jovem morto e outro ferido no Vale

No interior do carro também foram encontrados uma mochila, que acondicionava 15 munições do calibre 380 e seis de 38, um galão com gasolina, caixa de fósforos e isqueiro.

Ao efetuar pesquisa pela placa do Nivus, apurou-se que não coincidia com os caracteres gravados no vidro, motivo pelo qual efetuou-se pesquisa pela numeração do chassi, descobrindo-se que se tratava de veículo produto de roubo, cujo boletim de ocorrência foi registrado em 21 de dezembro de 2024, no 24º Distrito Policial do Rio de Janeiro.

Quadrilha.

A equipe de investigadores obteve imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações e que registraram o crime, mostrando os quatro autores encapuzados e usando luvas.