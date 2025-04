Corpo de mulher é encontrado no mar na praia de Itamambuca

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), por volta de 10h40 de segunda-feira, a corporação foi comunicada por um professor de surfe da praia de Itamambuca sobre um corpo avistado boiando no mar.

O corpo de uma mulher foi encontrado no mar na praia de Itamambuca, em Ubatuba, na manhã de segunda-feira (31). Sem documentos e familiares no local, a vítima não foi identificada.

O corpo foi avistado por um homem que estava embarcado em uma escuna, perto da baía de Itamambuca. O barco havia passado por um corpo do sexo feminino e adulto, usando camisa listrada e shorts azul e preto.

Com a localização do corpo, o GBMar enviou embarcação ao local para confirmar o encontro do corpo, que foi retirado do mar e levado para o canto direito da praia do Perequê-Açu, onde ficou aos cuidados policiamento.

O corpo foi entregue aos cuidados da Polícia Civil, que investiga o caso. Até o fechamento da reportagem, a vítima não havia sido identificada.