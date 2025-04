Carro é incendiado por dupla em Caçapava

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o relato da vítima, um homem de 20 anos, ele havia estacionado seu veículo em frente a uma residência quando presenciou a ação criminosa. A dupla em uma moto parou ao lado do carro, ateou fogo no automóvel e fugiu rapidamente.

O proprietário do veículo agiu imediatamente ao perceber o incêndio. Ele conseguiu conter as chamas antes que os danos se tornassem irreparáveis. O carro, que não possuía seguro, sofreu avarias, mas foi preservado graças à rápida intervenção do dono.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados. A vítima não conseguiu anotar a placa da motocicleta utilizada pelos criminosos, o que dificulta as investigações. O caso está sendo investigado com base no artigo 250 do Código Penal, que trata de crimes de incêndio.