Capivariano e Primavera deixaram gigantes Águia e Burro para trás

Capivariano e Primavera de Indaiatuba conquistaram o acesso para a Série A-1 do Campeonato Paulista do ano que vem e decidem o título da Série A-2 do Campeonato Paulista a partir deste final de semana. E, mais uma vez, São José e Taubaté ficaram pelo caminho, deixando escapar a possibilidade de recolocar o Vale do Paraíba na elite estadual.

Além disso, se vale como comparação, Indaiatuba e Capivari, juntas, somam toda a população de Taubaté. E, por sua vez, somam a metade do total de São José dos Campos.