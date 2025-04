Consumiu o crack que era para vender e apanhou dos traficantes

Um homem identificado como "Rato", envolvido no tráfico de drogas, foi agredido de forma brutal por integrantes de seu próprio grupo na última quarta-feira (26), no Pelourinho, em Salvador. O crime ocorreu após o acusado supostamente consumir toda a quantidade de entorpecentes que deveria vender, segundo informações de vídeos que circulam em redes sociais.

As imagens, ainda não confirmadas oficialmente, mostram o momento em que o homem é agredido em uma área movimentada do centro histórico, evidenciando a violência ligada ao tráfico. Testemunhas relatam que os comparsas aplicaram uma punição física considerada "disciplinar" pelo desvio da mercadoria.