Na Câmara, secretários defendem mudança na insalubridade

O secretário de Administração afirmou que as mudanças foram propostas com base em apontamentos do Ministério Público e do TCE (Tribunal de Contas do Estado). "A gente segue orientações que vêm dos orgaos externos de fiscalização, como Ministério Público e Tribunal de Contas". Matheus Prado disse ainda que, caso necessário, a Prefeitura poderá adiar novamente a entrada em vigor das alterações. "Se precisar, prorroga de novo".

O secretário de Governo disse que a Prefeitura consultou o TCE sobre as mudanças propostas, e que houve concordância por parte do órgão. "Ficou muito claro que o Tribunal entende que é preciso fazer essas correções", afirmou. "Todas as decisões são sobre manter aquilo que está correto. Todo mundo que tem direito a insalubridade, vai continuar recebendo", acrescentou.

Calil disse que a Constituição Federal veda o efeito cascata, e que por isso os adicionais devem ser calculados sobre o salário-base dos servidores - e que a própria Câmara age assim. O secretário de Governo afirmou também que a Prefeitura pode avaliar formas de aumentar a remuneração dos funcionários que tiverem redução no salário, mas ressaltou que isso depende de estudos. "Há possibilidade de incrementos, seja em salário ou novos benefícios, que carecem de estudos aprofundados, impacto financeiro, projeto de lei e todos os trâmites com essa Casa".