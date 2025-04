Morte em casa de 4 pessoas da mesma família ainda é um mistério

Os corpos de Richard Samarel, 54 anos, sua esposa Lina, 45, e a filha do casal, Samantha, de 9 anos, foram descobertos na manhã da última sexta-feira (28) dentro de uma residência avaliada em US$ 783 mil em Greer, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. As circunstâncias das mortes seguem sob investigação das autoridades locais.

Segundo relatos, um vizinho acionou a polícia após perceber um "silêncio incomum" na propriedade. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os três familiares sem vida. O Instituto Médico Legal confirmou a identidade das vítimas e estimou que as mortes ocorreram entre 10h20 e 11h29 da manhã.

As causas dos óbitos ainda não foram divulgadas, e as autoridades mantêm cautela ao tratar do caso. Investigadores analisam câmeras de segurança, registros de comunicação e possíveis testemunhas para esclarecer o ocorrido. A polícia não descarta nenhuma hipótese, mas evita especulações públicas.