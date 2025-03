Chef de cozinha engasga com pizza e morre aos 31 anos

Paulina Wanat, de 31 anos, chef de cozinha e mãe de dois filhos, morreu após engasgar com um pedaço de pizza no restaurante onde trabalhava em O?wi?cim, na Polônia. Imagens de segurança registraram o momento em que a profissional provou o alimento e, em seguida, passou mal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos de testemunhas, Paulina correu para o banheiro do estabelecimento, mas, ao retornar à área de atendimento, desmaiou. Colegas de trabalho acionaram imediatamente os serviços de emergência e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) enquanto aguardavam a chegada dos socorristas. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu.