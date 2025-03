‘Obrigado, Taubaté’: Douglas Baldini se despede do Burrão

O goleiro Douglas Baldini foi um dos grandes heróis do Taubaté durante a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista deste ano. Afinal de contas, fechou o gol em momentos decisivos e ainda pegou um pênalti no mata-mata contra o São José, em casa, nas quartas de final, que garantiu a vitória por 1 a 0 e a classificação para a semifinal.

Nesta segunda-feira (31), Baldini usou as redes sociais para se despedir do clube. Mesmo sem conquistar o tão sonhado acesso, ajudou o Burro da Central a ir longe no campeonato, mais que muitos torcedores imaginavam. “Quero agradecer a todos que fazem parte deste grande clube e também à sua torcida apaixonada”, escreveu em sua conta no Instagram.

Depois, ainda destacou os bons sentimentos que ficaram no clube. “Não chegamos onde queríamos, ficamos muito perto, mas, mesmo assim, saio com um sentimento bom, pois fizemos o nosso melhor em todos os momentos”, afirmou o atleta, que ainda fez uma previsão positiva.

Segundo ele, em breve o Taubaté estará de volta à elite do futebol paulista. “Acredito que, em breve, este grande clube estará no lugar onde já deveria estar há tempos, pois essa torcida e essa cidade merecem muito!”, finalizou.