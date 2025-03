Tentou pegar o celular que caiu e morreu atropelado

Um acidente fatal na BR-116, em Sapucaia do Sul, resultou na morte de João Vitor Costa Maciel, de 22 anos, natural de Leopoldina, no fim da tarde de sábado (29). O motociclista foi atingido por um carro ao tentar recuperar seu celular, que havia caído do bolso enquanto ele estava no acostamento da rodovia.

Segundo informações preliminares, João Vitor estacionou a moto próximo ao zoológico da cidade e desceu para buscar o aparelho. Durante a manobra, foi surpreendido por um veículo que trafegava pela via. O impacto foi imediato, e o jovem não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.