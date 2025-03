'Meu coração está partido'; a despedida de seu Ari no Vale

Ariovaldo Manoel, de 68 anos, partiu precocemente neste domingo (30), em Lorena, onde morava e tinha a família. Desta maneira, a tristeza e o sentimento de vazio toma conta de todos os amigos e parentes, já que se tratava de uma pessoa muito querida.

Morador do Cecap, na parte alta, onde passou a maior parte da vida, era muito conhecido no bairro. Nas redes sociais, era apontado como uma pessoa muito simpática com todos.