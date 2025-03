Onde estão Miguel e Francine? Casal adolescente desaparece em SJC

Francine fugiu ao lado do namorado, identificado como Miguel, de 16 anos. Moradora do Jardim Santa Inês 3, na zona leste de São José, Francine desapareceu após ir à escola. Os adolescentes estão juntos há cerca de um ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A OVALE, a família de Francine confirmou que o casal de adolescentes fugiu juntos. À reportagem, a família afirmou que não concordava com o namoro, por considerar que o rapaz não era uma boa influência para Francine.

De acordo com a família, a menina, que até então vivia apenas em casa e na escola, teria mudado o comportamento após conhecer Miguel, passando a fumar e beber também. OVALE não conseguiu contato com a família de Miguel -- o espaço segue aberto.



Quem tiver informações sobre o paradeiro do casal pode entrar em contato com a família de Francine, pelos telefones (12) 99669-6293 ou (12) 99651-9833.