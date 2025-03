São José incentiva doação de IR para fundos sociais

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido, divididos entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumdicad) e o Fundo Municipal do Idoso (Fumid), com 3% para cada, ou escolher apenas um dos fundos. Empresas têm limite de 2% do lucro real, com 1% para cada fundo ou 1% para um deles.

A doação é feita diretamente na declaração do IR, sem custos adicionais para o contribuinte. Basta selecionar a opção de doação no programa da Receita Federal, escolher o município de São José dos Campos e indicar os fundos beneficiados. O prazo para declaração vai até 30 de maio.

Em 2024, apenas 1,71% do potencial de arrecadação foi alcançado. Os recursos são destinados a projetos sociais executados por entidades cadastradas nos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa. A campanha destaca que a doação não reduz o valor da restituição e é uma forma de participar ativamente no apoio a quem mais precisa.