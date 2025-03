'Te amo': Embriagado, homem transfere todo o dinheiro para a ex

Viralizou no TikTok!

Embriagado, um homem transferiu todo o dinheiro de sua conta para a ex-namorada e em seguida enviou uma mensagem: 'Te amo'.

O caso foi divulgado por um amigo do rapaz, que gravou um vídeo contando a história e mostrando prints da ação do colega.



O responsável pelo vídeo, que se chama Lucas, diz que tentou evitar que o amigo Alejandro enviasse o dinheiro para Matina, sua ex-namorada. O caso aconteceu na Argentina.