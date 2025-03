Morre Antônio Filho aos 84 anos; veja notas da falecimento

PEDRO FERMINO LUIZ

Idade: 70 anos

Data de falecimento: 31/03/2025

Velório: Igreja Presbiteriana Renovada

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (São José dos Campos/SP) - 01/04/2025, às 15h30

---

