RMVale tem 7 das 10 cidades mais violentas de SP, aponta SSP

Lorena superou Cruzeiro e tornou-se a cidade com a maior taxa do estado, com 28,28 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, segundo a SSP. Cruzeiro caiu para o segundo lugar com 26,68 vítimas por 100 mil. Caraguatatuba voltou ao terceiro lugar, com 23,73 por 100 mil.

Na quarta colocação, Guaratinguetá tem taxa de 22,03 e Pindamonhangaba aparece com 18,74, no quinto lugar do ranking estadual. As cinco cidades do Vale lideram o ranking paulista.

A cidade de Araçatuba voltou para a 6ª colocação, com taxa de 17,87, seguida por Caçapava (16,63), Leme (16,60), da região de Piracicaba, Ubatuba (16,13) e Rio Claro (14,65). Ou seja, das 10 cidades no topo do ranking, sete estão no Vale.