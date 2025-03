'Possuído', marido mata mulher na frente dos três filhos pequenos

"Possuído de ódio", um homem matou a própria esposa a facadas na frente dos três filhos pequenos, após uma discussão sobre traição. O crime aconteceu nesta segunda-feira (31), no Distrito Federal.

Identificado como Neilton Pereira Soares, de 41 anos, o homem foi preso pela polícia. Ele confessou ter matado a esposa, Maria José Ferreira dos Santos, de 31 anos, com facadas no peito em frente aos três filhos, de 4, 8 e 11 anos.



Aos policiais, ele disse que estava "possuído de ódio" e que a mulher o estava "irritando", por desconfiar de uma suposta traição.



Após o crime, a filha mais velha do casal contou a um parente o que havia acontecido e levando a polícia a prender Neilton em uma área de mata.



*Com informações do portal Metrópoles.