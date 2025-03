Novo lote de ingressos de Auto de Páscoa em SJC abre nesta semana

Após o primeiro lote de 20 mil ingressos se esgotar em menos de uma hora, a Igreja da Cidade de São José dos Campos libera nesta terça-feira (1°) o segundo lote para o tradicional Auto de Páscoa. As reservas começam às 19h pelo site www.autodepascoa.com.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O espetáculo, reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo e considerado um dos maiores eventos indoor da América Latina, completa 21 anos em 2024. Com o tema "A Jornada", a produção abordará a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, com enfoque nos dilemas pessoais dos personagens bíblicos.