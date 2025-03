Mãe dorme durante amamentação e bebê de 16 dias morre asfixiado

Um bebê recém-nascido, de apenas 16 dias, morreu asfixiado enquanto era amamentado pela mãe na madrugada do último sábado (29), no Mato Grosso.

Por volta da 1h30, a mãe relatou ter se deitado para amamentar, mas acabou dormindo, devido ao cansaço. Sem perceber, ela asfixiou o filho.



A mãe despertou às 4h30 e percebeu que o filho não estava respirando, já estava sem vida. Em desespero, a mulher e o marido levaram a criança ao hospital, mas a criança não sobreviveu.



*Com informações do site 'Portal RCI'.