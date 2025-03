Homicídios caem 24% no 1º bi, mas Vale segue líder do interior

O número de vítimas em homicídios caiu 24% no Vale do Paraíba no primeiro bimestre de 2025 comparado a igual período de 2024. As mortes reduziram de 54 para 41, de acordo com a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).

No entanto, a redução não foi capaz de tirar a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) da liderança da violência no interior do estado de São Paulo.