Nosso Agro Tem Força: O compromisso de SP com quem produz

A vocação do interior paulista é a produção agropecuária e a descentralização do desenvolvimento econômico faz parte das políticas públicas que o governador Tarcísio de Freitas implementa no Estado. O que depende da gestão paulista está sendo feito como: incentivos à agroindústria e agregação de valor aos produtos, a redução dos custos logísticos e o acesso à inovação e tecnologia para o campo. Medidas da macroeconomia como controle da variação cambial, taxas de importação e exportação e equilíbrio das contas públicas nacionais são da estrita atribuição do governo federal. E diante do desequilíbrio que assistimos hoje não estão sendo feitas.

Os dados estatísticos são fundamentais para embasar a necessidade e direcionar a implementação de políticas públicas para o que realmente será efetivo. Nesse sentido, os dados da Fundação SEADE reforçam a necessidade de uma atuação do governo estadual em habilitar e induzir cada vez mais o potencial produtivo do interior do estado por meio de apoio integral e irrestrito aos municípios, onde o cidadão paulista reside e trabalha.

Em 2024, foi divulgado o último levantamento da Fundação SEADE a respeito da participação das Regiões Administrativas (RAs) do Estado de São Paulo na composição do PIB Paulista. O levantamento concluiu que quatro regiões concentram 81,4% do total de riquezas e bens do estado, são elas: Região Metropolitana de SP, a RA de Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.

Desde o início da gestão, o governo paulista destinou recursos e capacitação para reforçar o compromisso com o desenvolvimento dos munícipios do agro paulista. Para que São Paulo continue a se destacar no agro nacional e global, no início de 2025, no Palácio dos Bandeirantes, o governador anunciou um pacote de R$161 milhões para o desenvolvimento da logística do agro paulista e aquisição de maquinários para alavancar os pequenos e médios produtores dos municípios.

Do total, R$145 milhões são unicamente destinados para a recuperação de estradas rurais, adequação de pontes no interior e estruturas de armazenagem agropecuárias. O objetivo é aumentar a robustez da infraestrutura de escoamento da produção agropecuária paulista. Os R$16 milhões restantes foram utilizados para a compra de maquinários para 51 municípios com vocação agrícola.

Ainda, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), premia financeiramente os munícipios que melhor pontuam em critérios de produtividade e sustentabilidade na agropecuária. Foram R$10 milhões aportados pelo programa “Município Agro” desde o início da gestão estadual, com previsão de aumento de investimento para o ano de 2025.