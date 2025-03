TJ nega recurso do MP em ação contra 4 ex-vereadores de Taubaté

Na apelação, entre outros argumentos, a Promotoria apontou que "as horas extras foram pagas, inclusive, durante o período de recesso parlamentar". O recurso da Promotoria foi negado pela 2ª Câmara de Direito Público do TJ. O julgamento foi realizado na última quarta-feira (27), mas a decisão foi publicada apenas nessa semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Ainda que possa ter ocorrido irregularidade no pagamento de horas extras (como aponta as fiscalizações do Tribunal de Contas), o quadro deficitário de servidores [da Câmara] exigiu a convocação para o trabalho extraordinário, e os serviços foram efetivamente prestados, não se verificando, por conseguinte, a vontade livre e consciente de lesar o erário", afirmou na decisão o desembargador Renato Delbianco, relator do processo. O MP poderá recorrer novamente.

Denúncia.

Segundo a denúncia, em junho de 2012, durante o curso de uma primeira ação, foi homologado acordo entre o MP e a Câmara, no qual o Legislativo se comprometeu em não pagar mais horas extras para os servidores comissionados e a realizar controle rigoroso do pagamento das horas extras aos demais funcionários, que só poderia ocorrer com justificativa comprovada.

Nessa segunda ação, a Promotoria alega que o acordo do primeiro processo não havia sido cumprido. A principal falha seria a falta de justificativas para autorizar as horas extras.