Mulher recebe 7 facadas e luta pela vida em hospital da RMVale

Uma mulher de 48 anos foi violentamente esfaqueada na cabeça e no rosto e luta pela vida em hospital do Vale do Paraíba. A tentativa de homicídio aconteceu em São Sebastião, nesta segunda-feira (31).

A mulher foi encontrada gravemente ferida numa casa na travessa da Rua Pinheiro, na Vila Carioca, em Juquehy. Já identificado pela polícia, o autor das agressões ainda não foi localizado.