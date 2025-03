Pai mata o próprio filho para defender a nora e o neto

Um homem matou o seu próprio filho, de 26 anos, para defender a nora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a investigação, o homem, de 50 anos, teria intercedido durante uma briga do filho com a esposa, que carregava um bebê no colo.



Durante a briga, o pai atingiu o filho com um objeto cortante no pescoço. O jovem chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu.



O pai foi preso e a polícia continua investigando o caso, ocorrido na Argentina.



*Com informações da 'Radio Mitre Co?rdoba'.