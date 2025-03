Taubaté Handebol festeja título inédito da Supercopa do Brasil

O Taubaté Handebol fez história ao vencer o Esporte Clube Pinheiros por 29 a 19, neste domingo (31), e sagrar-se campeão da primeira edição da Supercopa do Brasil de Handebol Masculino. A partida decisiva foi realizada no ginásio da AABB, em Brasília, e consagrou o time paulista como o melhor do torneio.

A equipe taubateana demonstrou consistência em todas as fases da competição. Na fase de grupos, garantiu a liderança do Grupo B. Já na semifinal, protagonizou um jogo emocionante contra o Nacional-SC, com um gol nos instantes finais que garantiu a classificação para a grande final.