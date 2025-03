Policiais e bandidos trocam tiros após roubo em mercado de Pinda

Um roubo em Pindamonhangaba resultou em confronto armado entre criminosos e policiais militares na manhã do último sábado (29). Os suspeitos tinham acabado de assaltar um mercado e fugiram a pé, atirando contra a viatura da Polícia Militar, que revidou com dez disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ocorrência foi registrada na rua Vanda Machado, no bairro Jardim Padre Rodolfo, por volta das 11h. Dois homens armados realizaram um roubo a um mercado, subtraindo cerca de R$ 150 em dinheiro. Os criminosos estavam encapuzados com toucas e fugiram a pé.